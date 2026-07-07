Urlaub endet tödlich: Deutscher Tourist (†19) stürzt beim Ballholen in die Tiefe

Argegno (Italien) - Es sollte ein schöner Tag am Comer See werden. Doch für einen deutschen Touristen (†19) nahm der Ausflug im italienischen Argegno am Sonntag ein tragisches Ende.

Der 19-Jährige machte mit einem Kumpel Urlaub in Italien, als es zum Unglück kam. (Archivbild) © 123RF/Bernhard Krieger/dpa-tmn

Wie Espansione TV berichtet, spielte der junge Mann aus Baden-Württemberg mit einem gleichaltrigen Freund auf einem Sportplatz, als der Ball hinter eine Absperrung flog.

Als der Deutsche ihn zurückholen wollte, verlor er offenbar an der steilen Böschung das Gleichgewicht.

Er stürzte rund 20 Meter in die Tiefe und starb noch an der Unglücksstelle an seinen Verletzungen. Wanderer entdeckten den Leichnam gegen 18 Uhr.