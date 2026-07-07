Urlaub endet tödlich: Deutscher Tourist (†19) stürzt beim Ballholen in die Tiefe
Argegno (Italien) - Es sollte ein schöner Tag am Comer See werden. Doch für einen deutschen Touristen (†19) nahm der Ausflug im italienischen Argegno am Sonntag ein tragisches Ende.
Wie Espansione TV berichtet, spielte der junge Mann aus Baden-Württemberg mit einem gleichaltrigen Freund auf einem Sportplatz, als der Ball hinter eine Absperrung flog.
Als der Deutsche ihn zurückholen wollte, verlor er offenbar an der steilen Böschung das Gleichgewicht.
Er stürzte rund 20 Meter in die Tiefe und starb noch an der Unglücksstelle an seinen Verletzungen. Wanderer entdeckten den Leichnam gegen 18 Uhr.
Alarmierte Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen. Der Freund steht unter Schock und wird ärztlich betreut.
Die Staatsanwaltschaft in Como hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht den tragischen Sturz zu rekonstruieren.
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