Tausende Jugendliche kommen zu Massentreffen zusammen, dann fallen plötzlich Schüsse
Raleigh (USA) - Es sollte eine spontan organisierte Party werden, doch am Ende wurden neun Menschen bei einem sogenannten "Teen Takeover" durch Schusswaffen verletzt.
Am Wochenende des US-Unabhängigkeitstages kam es in North Carolina zu schweren Ausschreitungen im Zusammenhang mit sogenannten "Teen Takeovers".
Dabei handelt es sich um über soziale Medien organisierte Massentreffen von Jugendlichen, die nicht als politische Proteste, sondern eher als Party-Events gedacht sind. In Raleigh schlug eine solche Ansammlung nun jedoch in Gewalt um.
Wie Fox News unter Bezugnahme auf Polizeiangaben berichtete, versammelten sich zunächst mehrere Tausend Jugendliche im Stadtteil Brier Creek und später im Ausgehviertel Glenwood South. Etwa die Hälfte der Teilnehmer soll dabei aus Orten außerhalb von Raleigh gekommen sein.
Während zunächst alles friedlich verlief, kam es im weiteren Verlauf des Abends zu Schlägereien, Vandalismus und mehreren Schießereien. Insgesamt wurden neun Menschen durch Schüsse verletzt. Laut den Behörden sei keine der Schussverletzungen lebensbedrohlich gewesen.
Die Polizei musste jedoch zahlreiche Festnahmen wegen verschiedener Straftaten - darunter Waffenbesitz und tätliche Angriffe - durchführen. Die Stadtverwaltung reagierte mit der Ankündigung, eine nächtliche Ausgangssperre für Minderjährige zu prüfen. Außerdem sollen die Organisatoren solcher Treffen in sozialen Netzwerken zukünftig stärker verfolgt werden.
"Teen Takeovers" kommen durch soziale Netzwerke zustande
"Teen Takeovers" werden meist über Plattformen wie TikTok, Instagram oder Snapchat organisiert. Problematisch werden die vermeintlichen Partys dann, wenn Hunderte oder Tausende Jugendliche auf engstem Raum zusammenkommen, Alkohol und Drogen konsumieren und zum Teil auch Waffen mitführen.
Raleigh ist dabei kein Einzelfall. Ähnliche Vorfälle wurden zuletzt auch aus Städten wie Chicago, Atlanta, Milwaukee und Orlando gemeldet. Die Behörden sehen darin jedoch keine koordinierte politische Bewegung, sondern ein durch soziale Medien begünstigtes Phänomen.
Titelfoto: Tybee Island Police Department