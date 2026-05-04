Drama an Wasserfall: Wanderer stürzt sieben Meter tief
Murrhardt - Ein Sonntagsausflug in Murrhardt im Rems-Murr-Kreis endete für einen jungen Wanderer (22) mit einem dramatischen Rettungseinsatz.
Am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr war der 22-Jährige mit einer Wandergruppe auf einem Waldweg oberhalb des Hörschbachwasserfalls unterwegs. Als der junge Mann an einem Holzgeländer nach einem alternativen Pfad suchen wollte, umging er dabei die Absicherung.
In diesem Moment verlor er das Gleichgewicht, geriet ins Straucheln und stürzte etwa sieben Meter in die Tiefe.
Der 22-Jährige zog sich bei dem Absturz schwere Verletzungen zu, wie die Polizei am Montag mitteilte.
Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den jungen Mann nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus flog.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa