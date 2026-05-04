Drama an Wasserfall: Wanderer stürzt sieben Meter tief

Murrhardt - Ein Sonntagsausflug in Murrhardt im Rems-Murr-Kreis endete für einen jungen Wanderer (22) mit einem dramatischen Rettungseinsatz.

Der 22-Jährige wurde in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr war der 22-Jährige mit einer Wandergruppe auf einem Waldweg oberhalb des Hörschbachwasserfalls unterwegs. Als der junge Mann an einem Holzgeländer nach einem alternativen Pfad suchen wollte, umging er dabei die Absicherung.

In diesem Moment verlor er das Gleichgewicht, geriet ins Straucheln und stürzte etwa sieben Meter in die Tiefe.

Der 22-Jährige zog sich bei dem Absturz schwere Verletzungen zu, wie die Polizei am Montag mitteilte.