Auf dem Weg zum Wettkampf: Kleinflugzeug mit Sportlern abgestürzt
Wimberley (USA) - Eine Pickleball-Mannschaft war am Donnerstagabend mit einem Kleinflugzeug auf dem Weg zu einem Turnier, als es im US-Bundesstaat Texas zum Unglück kam.
Wie Hays County Judge Ruben Becerra auf Facebook mitteilt, war das Kleinflugzeug in Amarillo gestartet und sollte nach New Braunfels fliegen, als es in der Luft offenbar zu Problemen kam.
Kurz darauf kam es zu einer schweren Tragödie: Das Flugzeug stürzte aus bislang ungeklärter Ursache in Wimberley mit hoher Geschwindigkeit ab, prallte auf den Boden und ging sofort in Flammen auf.
Alle fünf Insassen - Seren Wilson, Brooke Skypala, Stacy Hedrick, Glen Appling und Hayden Dillard - kamen dabei ums Leben.
Bilder zeigen verstreute Trümmer in dem Waldgebiet - das Flugzeug wurde durch den Aufprall vollständig zerstört.
Opfer waren Mitglieder des Amarillo Pickleball Club
Die Feuerwehr- und Rettungskräfte waren über mehrere Stunden im Einsatz, um die Unglücksstelle zu sichern und zu untersuchen.
Besonders tragisch: Die Opfer waren Mitglieder des Amarillo Pickleball Club und auf dem Weg zu einem Wettkampf. "Heute erreichte uns die schreckliche Nachricht vom Tod von fünf Mitgliedern unserer Pickleball-Familie [...] Alle fünf kamen letzte Nacht bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Austin, Texas, auf dem Weg zu einem Pickleball-Turnier ums Leben", schreibt der Verein auf Facebook.
Die US-Luftfahrtbehörde FAA sowie die Verkehrssicherheitsbehörde NTSB haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine Kollision in der Luft gibt es bislang nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Jay Janner/Austin American-Statesman/AP/dpa, Facebook/Screenshot/AHS Tennis Booster Club, Facebook/Screenshot/Hayden Dillard