Auf dem Weg zum Wettkampf: Kleinflugzeug mit Sportlern abgestürzt

Wimberley (USA) - Eine Pickleball-Mannschaft war am Donnerstagabend mit einem Kleinflugzeug auf dem Weg zu einem Turnier, als es im US -Bundesstaat Texas zum Unglück kam.

Das Flugzeug wurde durch den Aufprall vollständig zerstört. © Jay Janner/Austin American-Statesman/AP/dpa

Wie Hays County Judge Ruben Becerra auf Facebook mitteilt, war das Kleinflugzeug in Amarillo gestartet und sollte nach New Braunfels fliegen, als es in der Luft offenbar zu Problemen kam.

Kurz darauf kam es zu einer schweren Tragödie: Das Flugzeug stürzte aus bislang ungeklärter Ursache in Wimberley mit hoher Geschwindigkeit ab, prallte auf den Boden und ging sofort in Flammen auf.

Alle fünf Insassen - Seren Wilson, Brooke Skypala, Stacy Hedrick, Glen Appling und Hayden Dillard - kamen dabei ums Leben.

Bilder zeigen verstreute Trümmer in dem Waldgebiet - das Flugzeug wurde durch den Aufprall vollständig zerstört.