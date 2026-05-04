Horror bei Monstertruck-Show: Dutzende Verletzte und drei Tote - darunter ein Kind!

Popayán (Kolumbien) - Was ein großes Spektakel werden sollte, wurde zu einer noch größeren Tragödie : Bei einer Monstertruck-Show in Kolumbien ist am Sonntag eines der XXL-Fahrzeuge in die Zuschauermassen gekracht. Drei Menschen starben, Dutzende weitere wurden verletzt.

Das Ausmaß des Crashs war verheerend. © COLOMBIA'S NATIONAL POLICE PRESS OFFICE / AFP

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Behörden in Popayán im Südwesten des Landes berichtet, gab es bei dem Unfall neben den Toten mindestens 38 Verletzte.

Laut BBC vermutet die Polizei, dass die Bremsen des Monstertrucks nicht funktionierten und die Fahrerin deswegen in die Zuschauer raste.

Im Netz verbreiteten sich rasch Aufnahmen des Unglücks. Darin ist zu sehen, wie das Fahrzeug mit riesigen Reifen durch einen Hindernisparcours prescht, ehe die Fahrerin die Kontrolle verliert und der Truck über Metallabsperrungen hinweg in die Zuschauer fährt - und einfach über die Menschen hinwegrast.

"Das Fahrzeug beschleunigte, konnte nicht bremsen", erklärte der Polizeikommandant von Popayán, Julián Castañeda, dem Newsportal El Tiempo.

Die Zeitung El Espectador berichtet unter Berufung auf örtliche Behörden, dass sich unter den Toten auch ein zehnjähriges Mädchen befinden soll.