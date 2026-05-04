Horror bei Monstertruck-Show: Dutzende Verletzte und drei Tote - darunter ein Kind!
Popayán (Kolumbien) - Was ein großes Spektakel werden sollte, wurde zu einer noch größeren Tragödie: Bei einer Monstertruck-Show in Kolumbien ist am Sonntag eines der XXL-Fahrzeuge in die Zuschauermassen gekracht. Drei Menschen starben, Dutzende weitere wurden verletzt.
Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Behörden in Popayán im Südwesten des Landes berichtet, gab es bei dem Unfall neben den Toten mindestens 38 Verletzte.
Laut BBC vermutet die Polizei, dass die Bremsen des Monstertrucks nicht funktionierten und die Fahrerin deswegen in die Zuschauer raste.
Im Netz verbreiteten sich rasch Aufnahmen des Unglücks. Darin ist zu sehen, wie das Fahrzeug mit riesigen Reifen durch einen Hindernisparcours prescht, ehe die Fahrerin die Kontrolle verliert und der Truck über Metallabsperrungen hinweg in die Zuschauer fährt - und einfach über die Menschen hinwegrast.
"Das Fahrzeug beschleunigte, konnte nicht bremsen", erklärte der Polizeikommandant von Popayán, Julián Castañeda, dem Newsportal El Tiempo.
Die Zeitung El Espectador berichtet unter Berufung auf örtliche Behörden, dass sich unter den Toten auch ein zehnjähriges Mädchen befinden soll.
Monstertruck-Unglück: Bürgermeister von Popayán verspricht "Verantwortung und Transparenz"
Der Bürgermeister von Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, sagte, es werde eine strenge Untersuchung durchgeführt. "Diese Ereignisse, die niemals hätten passieren dürfen, werden mit völliger Verantwortung und Transparenz aufgeklärt."
Regionalgouverneur Octavio Guzmán fügte hinzu: "Wir haben all unsere institutionellen Kapazitäten und die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen und privaten Krankenhausnetzwerk, Feuerwehrleuten und dem Rettungsdienst organisiert, um die Situation zu betreuen. Wir drücken unsere Solidarität mit den Familien der von diesem tragischen Unfall Betroffenen sowie mit unserer Hauptstadt Popayán aus."
Über die beiden weiteren Todesopfer war zunächst nichts bekannt, bei den anderen Betroffenen soll es sich größtenteils nur um Leichtverletzte handeln. Auch der Zustand der Monstertruck-Fahrerin sei laut Polizeikommandant Castañeda stabil.
Titelfoto: COLOMBIA'S NATIONAL POLICE PRESS OFFICE / AFP