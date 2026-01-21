Drama auf hoher See: Berliner stirbt bei Segelregatta im Atlantik

Berlin - Tragisches Unglück : Bei einer Segelregatta ist am Montag ein Crewmitglied an Bord einer Berliner Vereinsyacht auf dem Atlantik ums Leben gekommen.

Mitten auf dem Atlantik ist es bei einer Regatta auf einer Berliner Segelyacht zu einem tödlichen Unfall gekommen. (Symbolfoto) © Dean Lewins/AAP/dpa

Das bestätigte der Akademische Segler-Verein e.V. (ASV) am Dienstag. Zur Identität des Opfers machte der Verein keine näheren Angaben.

"Wir sind zutiefst erschüttert und trauern mit den Angehörigen", hieß es in der Mitteilung. Die verbleibende Crew an Bord von "Walross 4" werde auf dem Weg zu ihrem Zielhafen professionell betreut.

Das Boot nahm an einer Transatlantik-Regatta teil, die von Lanzarote auf den Kanarischen Inseln nach Antigua in der Karibik führt. Veranstaltet wird das Wettrennen vom englischen Royal Ocean Racing Club (RORC).

Demnach ereignete sich knapp 2800 Kilometer nach dem Start ein Unfall auf der "Walross 4", bei dem ein Crewmitglied schwer verletzt wurde. Die betroffene Person sei bewusstlos gewesen. Was genau an Bord der Yacht passierte, war zunächst nicht bekannt.