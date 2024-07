Drama auf hoher See: Fünf Männer klammern sich an gekentertes Boot!

Jacksonville - Drama auf hoher See: Eine Gruppe Bootsfahrer kenterte bei einem Ausflug vor der Küste Floridas. Die Männer mussten sich bei starkem Seegang verzweifelt an ihrem Boot festklammern.

Fünf Männer, ein umgekipptes Boot und sehr viel Wasser: Diesen Ausflug hatte sich die Gruppe wohl anders vorgestellt. © United States Coast Guard

Am Sonntagmorgen, gegen 10.15 Uhr (Ortszeit), ereilte die US-Küstenwache ein Notruf vom offenen Meer: Rund 18 Kilometer vor der Küste von Mayport, einem Viertel der Stadt Jacksonville (Florida), waren fünf Bootsfahrer mit ihrem 7-Meter-Schiff gekentert und schwebten in Lebensgefahr.

Wie die US-Küstenwache in einer Mitteilung erklärte, reagierten die Retter sofort und entsandten wenige Minuten nach dem Anruf ein Rettungsboot und einen Hubschrauber.

"Auf dem Wasser können Situationen in Sekundenschnelle unvorhersehbar und gefährlich werden, daher ist es wichtig, vorbereitet zu sein", sagte Commander Nick Barrow, Koordinator für Such- und Rettungseinsätze in Jacksonville, und ergänzte: "Rettungswesten können für alle an Bord Leben retten, indem sie für den notwendigen Auftrieb sorgen und die Sichtbarkeit im Wasser erhöhen."

Fotos, die die Küstenwache teilte, zeigen die fünf panisch dreinblickenden Männer in eben solchen Schwimmwesten auf der Unterseite des umgekippten Bootes sitzend.

Die Gruppe musste sich eng zusammenkauern, denn das, was von dem Boot noch über dem Wasser trieb, bot nur noch sehr wenig Sitzfläche.