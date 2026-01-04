Drama auf schwarzer Piste: Deutscher stürzt 20 Meter in den Tod

Tirol (Österreich) - Ein junger Mann (22) aus Nordrhein-Westfalen ist mit seinen Skiern auf einer schwarzen Piste in Tirol verunglückt und gestorben.

In einem österreichischen Skigebiet ist ein junger Mann aus NRW tödlich verunglückt. © NEWS5 / Jürgen Masching

Der 22-Jährige aus dem Landkreis Gelsenkirchen versuchte sich am Samstagnachmittag an einer der schwierigsten Piste im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach, wie die Landespolizeidirektion Tirol am Sonntag mitteilte.

Dabei rauschte der Skifahrer aus bisher ungeklärter Ursache über den Pistenrand hinaus und stürzte rund 20 Meter in die Tiefe.

Er überlebte den Sturz nicht und starb noch am Unfallort.