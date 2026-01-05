Mädchen von riesiger Welle erfasst: Mutter will sie retten und kommt ums Leben

Withernsea (Großbritannien) - Ein harmloser Moment für ein Foto endete in einer unfassbaren Tragödie: An einem Strand in England wurden eine Mutter und ihre Tochter von einer gewaltigen Welle überrascht.

Sarah Keeling (†45, r.) wollte ihre 15-jährige Tochter retten, kam dabei jedoch ums Leben. © Humberside Police

Wie Metro berichtete, ereignete sich das Unglück in der englischen Kleinstadt Withernsea.

Augenzeugen erzählten, dass die 15-jährige Grace gerade am Ufer saß, als ihre 45 Jahre alte Mutter Sarah ein Foto machen wollte.

Dann kam plötzlich die Welle. Grace wurde ins Wasser gerissen, Sarah schrie auf und sprang hinterher. Zurück blieben der weinende kleine Bruder und der Familienhund.

Die Kraft des Wassers sei so stark gewesen, dass Mutter und Tochter keine Chance hatten. Den Versuch, ihr Kind zu retten, bezahlte Sarah mit ihrem Leben.

Ein 67-jähriger Passant namens Mark Ratcliffe kam ebenfalls ums Leben. Auch er sprang ins Wasser, um zu helfen, wurde jedoch von den Fluten mitgerissen.

Während die Leichen von Sarah und dem mutigen Helfer geborgen wurden, läuft die Suche nach Grace weiter. Die Polizei geht jedoch nicht davon aus, dass die 15-Jährige noch am Leben ist.