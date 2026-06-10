Drama bei deutscher Multimillionärs-Familie: Tochter stirbt auf Anwesen

Buldge River (Südafrika) - Dunkle Wolken der Trauer hängen über einer der wohlhabendsten Familien Deutschlands. Die Tochter (†26) des Multimillionärs und Hamburger Reederei-Unternehmers Dr. Eberhart von Rantzau (78) ist bei einem tragischen Unfall auf dem familieneigenen Anwesen in Südafrika ums Leben gekommen.

Caroline von Rantzau (†26) arbeitete auf dem familieneigenen Anwesen in Südafrika. Besucher sollen dort Jagd auf über 60 verschiedene Tierarten machen können. © Screenshot: instagram.com/carolinerantzau

"Es ist unsere traurige Pflicht, Ihnen mitteilten zu müssen, dass unsere geliebte Tochter Caroline von Rantzau durch einen tragischen Unfall in Südafrika aus dem Leben gerissen wurde", heißt es in einer internen Mitteilung des Unternehmens, welche "BILD" vorliegt.

Unterschrieben wurde die Mitteilung von Bruder Phillip, Mutter Patricia und dem Familienoberhaupt Dr. Eberhart von Rantzau.

Laut Insider-Informationen ereignete sich der fatale Unfall bereits am 1. Juni auf dem Gelände des Unternehmens "Leeuwfontein Safaris" in Südafrika, nahe der Landesgrenze zu Mosambik. Tochter Caroline soll sich demnach mit Safari- und Jagdangeboten auf der Ranch selbstständig gemacht haben.

Auf der offiziellen Website des Unternehmens wird unter anderem damit geworben, dass passionierte Jäger in "Südafrikas Trophäenjagd-Mekka" Zugang zu über 60 Tierarten haben. Zudem bieten die Lodges auf dem rund 4500 Hektar großen Grundstück allerlei Erlebnismöglichkeiten abseits des blutigen Sports.

Woran genau die 26-Jährige starb, ist derweilen noch ungewiss.