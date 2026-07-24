Ehepaar stirbt bei Jubiläumsreise zum 41. Hochzeitstag

Tuxford (Vereinigtes Königreich) - Anlässlich ihres 41. Hochzeitstages reisten Mike Savings (†66) und seine Ehefrau Shirley (†64) quer durch Schottland sowie England. Während ihrer Motorradtour gerieten die Briten in einen Verkehrsunfall und verstarben noch am Unfallort.

Shirley (†64) und Mike Savings (†66) lernten sich in einem Nachtclub kennen und teilten die Leidenschaft für Motorräder. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Nottinghamshire Police

Wie das zuständige Police-Department auf Facebook mitteilte, ereignete sich das Unglück vor rund vier Tagen auf der A1 bei Tuxford (Bassetlaw). "Rettungskräfte wurden am Montag (20. Juli) kurz nach 15.30 Uhr [...] gerufen, nachdem ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gemeldet worden war", hieß es auf der Plattform.

Bei dem Zusammenstoß seien eine Harley-Davidson-Trike, ein Vauxhall Grandland und ein Scania-Pritschenwagen involviert gewesen.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens angekommen waren, stießen sie auf ein Bild der Zerstörung. Kurz nach dem Unglück versuchten die Rettungskräfte das Ehepaar wiederzubeleben - jedoch ohne Erfolg.

Anlässlich ihres 41. Hochzeitstages waren die 62-Jährige und ihr Mann auf einer Tour durch Schottland unterwegs. Sie befanden sich gerade auf der letzten Etappe ihrer Reise, als der verheerende Verkehrsunfall alles veränderte.