Drama bei Militärparade: Zehn Tote nach Helikopter-Crash!

Kuala Lumpur - Bei einer Militärparade in Malaysia ereignete sich ein schweres Unglück mit insgesamt zehn Toten!

Zwei Militärhubschrauber krachen in der Luft zusammen und stürzen ab. © Screenshot/X/@GeneralMCNews

Zwei Hubschrauber der Marine stießen am Dienstag in der Luft zusammen und stürzten ab, berichtete "BBC" am Morgen.

Schockierende Videoaufnahmen aus dem Netz zeigen, wie mehrere Helikopter am Himmel über der Stadt Lumut fliegen, als sich zwei der Maschinen gefährlich nahe kommen und mit ihren Rotorblättern kollidieren.

Anschließend sinken sie zu Boden. In weiter Ferne steigt beim Aufprall Rauch auf.

In einem der abgestürzten Helikopter sollen sich dem Bericht zufolge sieben Personen befunden haben. In dem anderen Beteiligten seien drei Menschen an Bord gewesen. Niemand habe überlebt.

Wie es zum Zusammenstoß kommen konnte, ist bisher nicht bekannt.