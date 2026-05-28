Handyakku gerät in Brand: Mutter und sieben Schüler verletzt

Newel - Rettungseinsatz in einer Schule in Rheinland-Pfalz ! Mehrere Personen wurden verletzt, nachdem sich der Handyakku in der Handtasche einer Mutter entzündet hatte.

Die betroffenen Personen wurden vor Ort medizinisch versorgt. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei schildert, hielt sich die Frau am Donnerstagvormittag - im Rahmen einer Projektwoche - im Klassenzimmer der Grundschule Butzweiler auf, wo mehrere Klassen gemeinsam unterrichtet wurden.

Es entstand ein Brand, der mit einem Feuerlöscher bekämpft werden musste.

Das im Unterrichtsraum freigesetzte Löschpulver atmeten die Mutter und mehrere anwesende Schüler ein, sodass die Erwachsenen und insgesamt sieben Schüler über Atembeschwerden klagten.

Die Betroffenen wurden vor Ort medizinisch betreut. Niemand von ihnen musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.