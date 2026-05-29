Explosion fordert Todesopfer nach Notruf wegen Gasleck

Dallas - Bei einer schweren Explosion in der US-Großstadt Dallas im Bundesstaat Texas sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Dabei handele es sich um zwei Frauen und ein Kind, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Ein Bauunternehmer soll Arbeiten an dem Gebäude durchgeführt und eine Gasleitung getroffen haben. Befinden sich noch mehr Opfer unter den Trümmern? © KDFW FOX 4/KDFW FOX 4/AP/dpa

Die Einsatzkräfte waren demnach am Mittag wegen eines Gaslecks verständigt worden. Noch während ihrer nur zweiminütigen Anfahrt sei es dann zu einer "enormen" Explosion gekommen, sagte der Sprecher.

Drei Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden, in einem Fall in "kritischem, aber stabilem" Zustand. Zudem seien zwei Personen mit leichteren Verletzungen selbst ins Krankenhaus gefahren.

Mehrere Medien berichteten, ein Bauunternehmer habe an dem Gebäude gearbeitet und dabei eine Gasleitung getroffen, was zu der Explosion führte.

Der Sprecher der Feuerwehr wollte dazu auf Nachfrage keine Angaben machen.