Drama in Alpen: Brandenburger stirbt beim Bergsteigen in Tirol

Berlin/Telfs (Österreich) - Traurige Gewissheit: Ein deutscher Bergsteiger (†21), der seit Donnerstag in den Tiroler Alpen vermisst worden ist, konnte am Freitagnachmittag nur noch tot aufgefunden werden.

Ein 21-Jähriger aus Brandenburg ist bei der Besteigung der Hohen Munde in Tirol ums Leben gekommen. (Archivfoto) © Angelika Warmuth/dpa

Gegen 16 Uhr "konnte von der Besatzung des Polizeihubschraubers 'Libelle' eine leblose Person lokalisiert werden", teilte die Landespolizei-Direktion am Samstagmorgen mit.

Demnach befand sich ein Suchtrupp der Bergrettung Telfs zu diesem Zeitpunkt nur etwa 100 bis 150 Meter vom Fundort entfernt. Allerdings konnten die Retter aufgrund der exponierten Lage und großer Absturzgefahr nicht zu dem 21-Jährigen absteigen.

Auch eine Bergung mit dem Polizeihubschrauber sei anschließend wegen der schlechten Wetterverhältnisse mit Wind, Schnee und Nebel mehrfach gescheitert. Am Samstag soll ein weiterer Versuch unternommen werden, den Verunglückten vom Berg zu holen.

Das Drama begann bereits am 3. Oktober. Der bergunerfahrene Deutsche, bei dem es sich nach Bild-Angaben um einen Brandenburger aus dem Landkreis Oberhavel handeln soll, begann vom Parkplatz der "Rauthhütte" in Telfs mit einem Freund in Richtung des Ostgipfels der Hohen Munde aufzusteigen.