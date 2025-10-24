Drama in den Alpen: Mädchen (10) stürzt in Gletscherspalte

Hintertux (Österreich) - Was am Mittwochmorgen als Skitraining am österreichischen Hintertuxer Gletscher begann, endete für ein zehnjähriges Mädchen dramatisch.

Das Mädchen stürzte in eine zehn Meter tiefe Gletscherspalte beim Skifahren. (Symbolbild) © 123rf/schan

Wie die Polizei Tirol berichtet, war das Mädchen mit einer Trainingsgruppe aus Serbien in den Alpen zum Skifahren unterwegs, als sie plötzlich gegen 11.20 Uhr in eine zehn Meter tiefe Gletscherspalte stürzte.

Glücklicherweise kam sie bereits in etwa sechs Metern Tiefe an einem Felsen zum Liegen und klagte lediglich über Handschmerzen.

Zuvor hatte das Mädchen die Anweisungen ihres Trainers (40) missachtet, die Piste verlassen und war auf 3100 Meter Höhe in einen ungesicherten Bereich gefahren.

Ihre Begleiter bemerkten den Vorfall und setzten sofort einen Notruf ab.