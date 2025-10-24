Urlaubs-Tragödie: Deutscher Vater von Flut mitgerissen - Familie muss zusehen
Haute-Corse (Frankreich) - Es sollte ein schöner Familienausflug auf die französische Insel Korsika werden - doch er endete in einer Katastrophe.
Wie die Feuerwehr Cismonte berichtet, war ein 45-jähriger Familienvater gemeinsam mit seiner Ehefrau (39) und den beiden Kindern (9 und 13) im Fluss Fango nahe der Gemeinde Galeria in Haute-Corse schwimmen, als das Wasser plötzlich stark anstieg.
Ursache war ein heftiges Unwetter in den Bergen, das den Pegel des Flusses innerhalb kürzester Zeit anschwellen ließ und eine gefährliche Strömung erzeugte.
Während die Mutter und die Kinder von Helfern rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten, wurde der Vater von den Wassermassen mitgerissen.
Eine stundenlange Suchaktion mit Feuerwehrleuten, Wasserrettern und mehreren Hubschraubern blieb zunächst ohne Erfolg.
Der Familienvater wurde leblos aufgefunden
Erst am Abend entdeckten Einsatzkräfte den leblosen Körper des 45-Jährigen unweit einer Brücke.
Zum Zeitpunkt des Unglücks stand Korsika unter der zweithöchsten Unwetter-Warnstufe "Orange". Meteorologen hatten zuvor vor Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Kilometern pro Stunde gewarnt.
Die extremen Regenfälle ließen den sonst ruhigen Fluss Fango in kürzester Zeit zu einem reißenden Strom anschwellen, der für den Familienvater schließlich zur tödlichen Falle wurde.
