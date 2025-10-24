Urlaubs-Tragödie: Deutscher Vater von Flut mitgerissen - Familie muss zusehen

Haute-Corse (Frankreich) - Es sollte ein schöner Familienausflug auf die französische Insel Korsika werden - doch er endete in einer Katastrophe .

Der 45-jährige Familienvater wurde von den reißenden Wassermassen mitgerissen. © Facebook/Screenshot/SIS 2B - Cismonte

Wie die Feuerwehr Cismonte berichtet, war ein 45-jähriger Familienvater gemeinsam mit seiner Ehefrau (39) und den beiden Kindern (9 und 13) im Fluss Fango nahe der Gemeinde Galeria in Haute-Corse schwimmen, als das Wasser plötzlich stark anstieg.

Ursache war ein heftiges Unwetter in den Bergen, das den Pegel des Flusses innerhalb kürzester Zeit anschwellen ließ und eine gefährliche Strömung erzeugte.

Während die Mutter und die Kinder von Helfern rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten, wurde der Vater von den Wassermassen mitgerissen.

Eine stundenlange Suchaktion mit Feuerwehrleuten, Wasserrettern und mehreren Hubschraubern blieb zunächst ohne Erfolg.