Dramatische Szenen auf Baustelle: Arbeiter von Baggerschaufel verletzt

Nachdem der Bauarbeiter befreit werden konnte, brachte ihn ein Heli in ein Krankenhaus. © Screenshot/Facebook/Clark-Cowlitz Fire Rescues

Wie die örtliche Feuerwehr Clark-Cowlitz Fire Rescue aus Ridgefield bei Facebook mitteilte, ereignete sich das Unglück am Dienstagmorgen.

Demnach werkelte ein Bauarbeiter in einem etwa 4,5 Meter tiefen Graben, als plötzlich eine Baggerschaufel auf ihn krachte.

Veröffentlichte Bilder zeigen, dass ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Unfallort geeilt war, um dem Mann in Not zu helfen.

Die Bergung habe sich aufgrund der Lage des Mannes und seinen Verletzungen an den Beinen laut Feuerwehr schwierig gestaltet.