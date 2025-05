Drei Bauarbeiter nach Gondel-Absturz tot: Wie konnte es dazu kommen?

Von Anika von Greve-Dierfeld

Horb am Neckar - Der tödliche Gondelabsturz auf einer Brückenbaustelle im baden-württembergischen Horb am Neckar ist nach Angaben der Ermittler durch ein gerissenes Stahlseil ausgelöst worden. Drei Bauarbeiter stürzten bei dem Unglück in die Tiefe und starben.