13.04.2026 10:38 Drei Tote bei Ostereiersuche: Jetzt meldet sich die Heimleitung zu Wort

Nach dem Unglück bei der Ostereiersuche am Ostersonntag mit drei Toten nahe Flensburg hat sich der Betreiber der Mutter-Kind-Einrichtung zu Wort gemeldet.

Von Robert Stoll

Flensburg - Auch eine Woche nach dem tragischen Unglück mit drei Toten bei der Ostereiersuche in der Nähe von Flensburg stellte sich die große Frage, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Nun hat sich der Betreiber der Mutter-Kind-Einrichtung zu Wort gemeldet.

Bei der Ostereiersuche in einem Waldstück bei Flensburg waren am Ostersonntag drei Menschen ums Leben gekommen. © Benjamin Nolte/dpa Am Ostersonntag hatte sich eine Gruppe von rund 60 Bewohnern und Betreuern einer Einrichtung des Sterni-Parks bei Mittelangeln in einem nahe gelegenen Waldstück auf die Suche nach Ostereiern gemacht. Gegen elf Uhr geschah dann ein schreckliches Unglück. Ein Baum krachte auf mehrere Personen, eine 21-jährige Frau und ihr zehn Monate altes Baby starben, genauso wie ein 16 Jahre altes Mädchen. Eine 18-Jährige wurde ebenfalls verletzt, ist nach Angaben der Polizei mittlerweile aber außer Lebensgefahr. Am Unglückstag herrschten starke Winde mit Böen von bis zu 90 km/h; der Deutsche Wetterdienst hatte sogar eine Unwetterwarnung herausgegeben. Warum ging die Gruppe trotzdem in den Wald? Unglück Drei Monate nach Katastrophe in Crans-Montana: Brandopfer kann endlich Klinik verlassen "Die Wetterlage vor Ort gab unseren Mitarbeitern am Ostersonntag keinen Anlass, auf die Ostereiersuche am Wegesrand und am Eingang des Waldes zu verzichten", erklärte Geschäftsführerin Leila Moysich der Bild. Die Suche sei eine Tradition, auf die sich die Kinder gefreut hatten.

Polizei und Staatsanwaltschaft leiten nach Unglück Todesermittlungsverfahren ein