Ehepaar baut Guillotine und opfert seine Köpfe bei Feuerritual

Vinchiya (Indien) - In Indien hat sich ein Ehepaar mit einem Guillotine-ähnlichen Gerät enthauptet. Die abgetrennten Köpfe wurden von ihren minderjährigen Kindern gefunden.

Ein Hawan Kund ist ein Feuerbehälter, in dem während eines Rituals Opfergaben verbrannt werden. (Symbolbild) © 123rf.com/deepkcreation

Der schockierende Vorfall passierte im Dorf Vinchiya im Bezirk Rajkot im indischen Bundesstaat Gujarat. Das Paar, identifiziert als Hemubhai Makwana (†38) und seine Frau Hansaben (†35), hatte das Gerät auf der eigenen Farm gebaut, berichtet Times of India.

Möglicherweise wollten beide damit ihre Köpfe für ein Menschenopfer-Ritual anbieten. Die Polizei habe einen handschriftlichen Abschiedsbrief mit je einem Daumenabdruck gefunden. Darin hieß es, sie hätten sich freiwillig umgebracht und es sei niemand schuld.

Zudem baten sie ihre Angehörigen, sich um ihre Eltern und die zwei Kinder (12, 13) zu kümmern, die sie hinterlassen.

Die Polizei ermittelt nun, ob der mutmaßliche Selbstmord Teil eines abergläubischen oder schwarzmagischen Rituals war. Laut einem Sprecher der Behörde führten die Eheleute das mögliche Ritual so aus, dass ihre Köpfe nach der Abtrennung in einen sogenannten Hawan Kund in einem bereitgestellten Feueraltar rollten.

"Das Paar bereitete zuerst einen Feueraltar vor, bevor es seine Köpfe unter einen Guillotine-artigen Mechanismus steckte, der von einem Seil gehalten wurde. Sobald sie das Seil losließen, fiel eine Eisenklinge auf sie und trennte ihre Köpfe gleichzeitig ab, die dann ins Feuer rollten", ziert India Today den Polizeisprecher.