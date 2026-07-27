27.07.2026 09:33 Ein Jahr nach Zug-Entgleisung mit drei Toten: Bei den Einsatzkräften sitzt der Schock noch immer

Nach einem Hangrutsch entgleist vor rund einem Jahr ein Regionalexpress bei Riedlingen. Einsatzkräfte kämpfen stundenlang um Menschenleben.

Von Aleksandra Bakmaz Riedlingen - Vor genau einem Jahr ist ein Regionalexpress nach einem Hangrutsch in einer Ortschaft von Riedlingen im Landkreis Biberach entgleist und gegen einen Baum geprallt. Drei Menschen sterben, mehr als 30 werden verletzt, manche von ihnen schwer.

Feuerwehrmann Stefan Kuc (l.) und Einsatzleiter Thomas Steinhardt haben den dramatischen Einsatz noch bildlich vor sich. © Bernd Weißbrod/dpa Nun fahren wieder Regionalzüge über die Strecke, von der Katastrophe ist auf den ersten Blick kaum noch etwas zu sehen. Für den damaligen Einsatzleiter Thomas Steinhardt und Stadtbrandmeister Stefan Kuc von der Feuerwehr Riedlingen genügt jedoch ein Blick auf die Gleise und die Erinnerungen sind wieder da. "Das kommt sofort", sagt Steinhardt an der Unfallstelle. Schon der Anblick eines gelb-weißen Regionalzugs reiche aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilung Zell-Bechingen seien als erste Retter vor Ort gewesen, berichtet Kuc. "Sie sind von null auf hundert in eine Situation gekommen, die außergewöhnlich und natürlich auch chaotisch war." Sie seien zunächst auf sich allein gestellt gewesen, gerade auch bei der Betreuung und Versorgung der Verletzten. Unglück Mann droht in Fluss zu ertrinken, vier springen hinterher: Dann nimmt das Unglück seinen Lauf Gerufen worden seien sie zu einem gewöhnlichen Unwetter-Einsatz mit herausgespültem Kanaldeckel und umgestürztem Baum. Hinter dem Baum habe sich ihnen ein Bild geboten, das viele bis heute nicht loslasse. Mehrere Notrufe seien an dem Sommerabend eingegangen, sagt Kuc. Erst als sie auf der Brücke über den Gleisen ankamen, hätten auch er und Steinhardt gesehen, was da passiert sei.

Für die Einsatzkräfte war es ein stundenlanger Kampf auf unwegsamem Gelände. © Thomas Warnack/dpa

Leichen aus Waggon geschleudert

Der zweite Schock für die Einsatzkräfte kommt schnell. Die Leichen des Lokführers und eines Auszubildenden der Bahn wurden aus den Waggons geschleudert. Auf sie stoßen die beiden so ziemlich zu Beginn des Einsatzes. Auch die Leiche einer 70 Jahre alten Frau im vorderen Waggon wird schnell entdeckt. Sie alle haben an diesem 27. Juli ihr Leben verloren. Am Montag wird der Opfer in einem Gottesdienst an der Unglücksstelle gedacht. In dem Moment sei klar gewesen, was zu tun sei, sagt Kuc. "Wir mussten die Leute so schnell wie möglich aus dem Zug kriegen und nach oben bringen." Zur Unfallstelle herunterzukommen, das sei ein Kampf gewesen. "Die Böschung war bewachsen mit kleinen Bäumen und Sträuchern", berichtet Steinhardt.

Steinhardt: "Hilfe kommt, hab' ich gesagt"