Ein Toter und 20 Vermisste nach Gebäudeeinsturz

Angeles City (Philippinen) - Beim Einsturz eines im Bau befindlichen Gebäudes auf den Philippinen ist mindestens ein Mensch getötet worden.

Rettungskräfte stehen inmitten der Trümmer des eingestürzten Gebäudes. © TED ALJIBE / AFP

Der 65-jährige Gast eines angrenzenden Hotels wurde am Sonntag tot aus den Trümmern geborgen, wie die Behörden mitteilten. 20 weitere Menschen wurden vermisst.

Aus dem Schuttberg waren Schreie zu hören, wie eine Sprecherin der Rettungskräfte sagte. Die Rettungsarbeiten liefen auf Hochtouren. 26 Menschen wurden lebend aus den Trümmern gerettet.

Den Behörden zufolge war in der Stadt Angeles City rund 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila am frühen Sonntagmorgen der Rohbau eines neunstöckigen Gebäudes eingestürzt. Ein angrenzendes Hotel wurde bei dem Einsturz beschädigt.

Bei den Vermissten handelte es sich um Arbeiter, die auf der Baustelle beschäftigt waren und zum Zeitpunkt des Einsturzes gegen 3 Uhr morgens in dem Rohbau schliefen, wie Bürgermeister Carmelo Lazatin berichtete.