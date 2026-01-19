Einkaufszentrum wird zur Todesfalle: Mindestens 14 Menschen sterben bei Inferno

Karachi (Pakistan) - Bei einem verheerenden Brand in Pakistan sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Personen werden vermisst, wie Behördenvertreter erklärten.

Mit schwerem Gerät durchsuchen Rettungskräfte und die Feuerwehr die Trümmer. © Mohammad Farooq/AP/dpa

Das Feuer in dem Einkaufszentrum war am Sonntag in der Hafenmetropole Karachi ausgebrochen. Bilder zeigen einen zerstörten und ausgebrannten Gebäudekomplex.

Bei dem Großbrand wurden 38 Menschen verletzt, wie eine Sprecherin der Provinzregierung der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Sorge ist groß, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte. Mehr als 24 Stunden kämpften Feuerwehrleute gegen die Flammen. Der Gouverneur der Provinz Sindh sprach von mehr als 70 Vermissten.

Das Einkaufszentrum war Behördenangaben zufolge für 400 Läden ausgelegt - tatsächlich sollen dort jedoch gut dreimal so viele Geschäfte untergebracht gewesen sein.

Nur zwei Notausgänge seien funktionsfähig gewesen.