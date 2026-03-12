Tragödie im Linienbus: Moderatorin stirbt bei verheerendem Feuerinferno

Kerzers (Schweiz) - In einem Linienbus ist es am Dienstagabend im Schweizer Kanton Freiburg zu einem Brandinferno gekommen, bei dem auch eine beliebte junge Radio‑Moderatorin ums Leben kam.

Lara Baumgartner (†26) starb bei den Feuerinferno in Kerzers tragisch. © Linkedin/Screenshot/Lara Baumgartner

Wie die Kantonspolizei Freiburg berichtet, kamen bei dem verheerenden Busbrand in der Schweiz sechs Menschen ums Leben.

Unter ihnen sind ein 16-jähriger Jugendlicher, ein 29-jähriger Mann, zwei Frauen im Alter von 25 und 39 Jahren sowie der 63-jährige Busfahrer.

Aber auch Lara Baumgartner (†26), die als Moderatorin bei Radio Energy Bern arbeitete und dort unter anderem Mittags‑ und Wochenendsendungen moderierte, wurde Opfer des Feuers.

In einem Nachruf schrieb Laras Arbeitgeber auf Facebook: "Das gesamte Energy Team ist zutiefst erschüttert und in Gedanken bei Laras Familie, ihren Angehörigen und allen, die ihr nahestanden."

Sie wird als einen "wundervollen Menschen und eine außergewöhnliche Kollegin" beschrieben. "Sie hinterlässt eine Lücke, die kaum in Worte zu fassen ist", heißt es weiter.