Explosion in Feuerwerksfabrik: Mindestens 11 Tote, über 40 Verletzte!

Neu-Delhi (Indien) - Bei einer gewaltigen Explosion in einer Feuerwerksfabrik nahe der indischen Stadt Harda sind am Dienstag mindestens 11 Menschen getötet und weitere 40 verletzt worden. Augenzeugen berichteten von hohen Flammenbergen und gefährlichen Feuerbällen, die bei der Detonation gen Himmel schossen.

Das Feuer griff auch auf andere Gebäude über. Mehrere Anwohner wurden daher in Sicherheit gebracht. © Uma Shankar Mishra/AFP

Wie es zu der verheerenden Explosion kommen konnte, ist bislang unklar. Derzeit sei die Feuerwehr noch mit der Löschung des Brandes beschäftigt, so die Polizei. "Mindestens 10 Gebäude in der Umgebung des Komplexes, in dem sich die Explosion ereignete, wurden aufgrund der Intensität der Explosion beschädigt", so ein Beamter vor Ort.

Den eigentlichen Ursprungsort der Explosion konnten die Rettungskräfte demnach noch gar nicht erreichen. Vorsichtshalber habe man allerdings auf Verbrennungen spezialisierte Ärzte in den umliegenden Kliniken bereits in Alarmbereitschaft versetzt.

Indiens Premierminister Narendra Modi (73) sagte, er sei "bestürzt über den Verlust von Menschenleben" und erklärte, die Regierung werde den Familien der Getöteten eine Entschädigung von jeweils 2400 Dollar und den Verletzten 600 Dollar zahlen.

Feuerwerkskörper sind in Indien beliebt, insbesondere während des hinduistischen Diwali-Fests und bei Hochzeitsfeiern wird von ihnen ausgiebig Gebrauch gemacht. In zahlreichen Fabriken werden grundlegende Sicherheitsstandards missbraucht, viele von ihnen werden illegal betrieben. Daher kommt es häufig zu Explosionen.