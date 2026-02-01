Schnee-Ausflug endet tragisch: Familienvater stirbt beim Schlittenfahren
Tulsa (USA) - Eigentlich sollte es ein wunderschöner Tag im Schnee werden - doch für einen US-amerikanischen Familienvater endete der Ausflug tragisch.
Wie auf der GoFundMe-Kampagne berichtet wird, starb der Familienvater Nathan Phillips am 24. Januar an einem plötzlichen Herzstillstand beim Schlittenfahren mit seinen Kindern.
Die Spendenaktion soll nun die Kosten für die Beerdigung und die Gedenkfeier sowie alle unmittelbaren Bedürfnisse seiner Kinder und Familie decken.
Darin heißt es: "Es tröstet uns zu wissen, dass wir ihn wiedersehen werden. Das Letzte, was er sah, war die Freude in den Gesichtern seiner Kinder, und das Erste, was er sah, war das Gesicht Jesu Christi."
Bisher wurden bereits 31.760 US-Dollar (rund: 26.792 Euro) gesammelt.
Nathans Beerdigung findet am 7. Februar statt
Seine Ex-Frau bestätigte auf Facebook seinen Tod: "Nathan ist plötzlich verstorben, und der Schmerz über diesen Verlust lässt sich kaum in Worte fassen."
Sie ergänzt: "Unsere Ehe ist zwar gescheitert, aber er war zwei Jahrzehnte lang mein Partner und der Vater unserer drei Kinder - eine Rolle, die er über alles liebte."
Die Beerdigung soll am 7. Februar stattfinden.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Shannon Phillips