Fähre sinkt mit Hunderten Passagieren an Bord: 18 Tote und zahlreiche Vermisste

Zamboanga/Basilan (Philippinen) - Ein schweres Fährunglück hat in der Nacht zum Montag den Süden der Philippinen erschüttert. Die Fähre "MV Trisha Kerstin 3" mit mehr als 350 Menschen an Bord sank bei rauer See vor der Küste von Basilan .

Bislang bangen die Betroffenen um das Leben ihrer Angehörigen - viele von ihnen gelten noch als vermisst. © HANDOUT / GOUVERNEUR MUJIV HATAMAN / AFP

Beim Kentern des Schiffes kamen mindestens 18 Personen ums Leben - 24 gelten weiterhin als vermisst. Nach Angaben der philippinischen Küstenwache setzte die Fähre gegen 1.50 Uhr (Ortszeit) einen Notruf ab.

Das Notsignal wurde rund vier Stunden nach dem Auslaufen aus dem Hafen von Zamboanga City (Südwestspitze der Insel Mindanao) ausgerufen. Nur wenig später ging die dreistöckige Fähre etwa fünf Kilometer östlich der Insel Baluk-Baluk unter, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Bislang veröffentlichte Videos zeigten das Ausmaß der Katastrophe. Helfer hüllten die Überlebenden in Decken ein und legten sie für den weiteren Transport auf Tragen.

Zugleich schleusten die Rettungskräfte zahlreiche Leichensäcke an den erschöpften Menschen vorbei. Insgesamt konnten nach bisherigem Stand 317 Menschen lebend geborgen werden.

"Nach den Berichten von Überlebenden war das Wasser sehr rau", sagte die Sprecherin Noemie Cayabyab in einem Fernsehinterview. Zur Ursache des Untergangs könne man jedoch noch nichts sagen.