Nach tödlichem Ski-Unfall: Teenager flüchtet vom Ort des Geschehens

Zell am See (Österreich) - Ein Ski-Ausflug nahm für einen Österreicher in Zell am See ein tragisches Ende .

Der 49-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. (Symbolbild) © 123RF/Gudella

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg berichtet, war der 49-Jährige auf der roten Piste im Skigebiet Schmittenhöhe unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem jugendlichen Skifahrer zusammenkrachte.

Trotz schneller notärztlicher Versorgung erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der auf etwa 15 bis 16 Jahre geschätzte Jugendliche, der Englisch sprach, zog sich bei der Kollision offenbar eine Oberschenkelverletzung zu. Er flüchtete, nachdem eine blonde Frau - möglicherweise seine Mutter - ihn von der Unfallstelle wegzog, berichteten Zeugen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.