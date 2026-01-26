Unglück auf Demonstration: Blitzeinschlag in Menschenmenge, über 70 Verletzte

Brasília (Brasilien) - Großes Unglück in der Hauptstadt von Brasilien . Inmitten einer Demonstration schlug plötzlich ein Blitz ein, der etliche Menschen teils schwer verletzte.

Die Demonstranten befanden sich auf einem 240 Kilometer langen "Marsch für die Freiheit" von Paracatu nach Brasília. Dabei protestierten sie gegen die Inhaftierung ihres einstigen Präsidenten. (Archivbild) © Cris Faga/ZUMA Press Wire/dpa

Laut einem Bericht des brasilianischen Ablegers des US-Nachrichtensenders "CNN" versammelten sich die Menschen am vergangenen Sonntagmittag auf dem Platz "Praça do Cruzeiro", um gemeinsam für die Freilassung des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro (70) zu demonstrieren.

Dieser wurde im vergangenen Jahr wegen eines Putschversuches zu einer Haftstrafe von mehr als 27 Jahren verurteilt. Seit November sitzt der 70-Jährige hinter schwedischen Gardinen.

Gegen 13 Uhr (Ortszeit) braute sich über der Menschenmasse ein unheilvolles Gewitter zusammen. In den sozialen Medien sind Videos zu finden, die die Demonstranten unmittelbar vor dem Blitzeinschlag zeigen. Viele der Anwesenden versuchten, sich mit Regenschirmen vor dem starken Regen zu schützen, doch kurz darauf erhellte ein heller Lichtblitz das triste Grau der Gewitterwolke.

Etliche Menschen stürzten zu Boden, und Panik brach los. Die Feuerwehr sprach anschließend von insgesamt 72 Menschen, die durch das Gewitter verletzt wurden. Acht von ihnen befinden sich demnach "in einem ernsten Zustand".