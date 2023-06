Familie stirbt bei tragischem Unfall auf Autobahn, nur ein Kind (1) überlebt

Bydgoszcz/Rábakecöl - Bei einem tragischen Unfall in Ungarn ist am Montag eine Familie aus Polen ums Leben gekommen. Nur ein Kleinkind (1) hat überlebt. Offenbar hat das Mädchen nun niemanden mehr.

Die kleine Asia (1) überlebte als Einzige den Unfall. Ihre Familie starb bei dem Unglück. © Screenshot Facebook/Marek A. Pietrzak - Konsul honorowy Węgier w Bydgoszczy

"Die kleine, eineinhalb Jahre alte Asia war die einzige, die einen tragischen Unfall in Ungarn überlebte", schrieb der polnische Honorarkonsul von Ungarn in Bydgoszcz, Marek Pietrzak, in den sozialen Medien.

Der furchtbare Unfall ereignete sich am Montag auf der ungarischen Autobahn M86 nahe der Stadt Rábakecöl, berichtet das polnische Nachrichtenportal Polsat News.

Nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei war ein Laster mit polnischem Kennzeichen in Richtung der ungarischen Stadt Szombathely unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache krachte ein Auto, ebenfalls mit polnischem Kennzeichen, hinten in den Transporter. Die Umstände des Unfalls werden von den Ermittlern untersucht.

Im Wagen befanden sich vier Personen: ein Mann und eine Frau sowie zwei Kinder. Infolge des Unfalls erlagen die beiden Erwachsenen noch vor Ort ihren Verletzungen.

Das zweite Kind wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb es später. Es war vier Jahre alt.