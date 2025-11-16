Familientragödie nach meterhoher Welle: Vater tot, Tochter vermisst

San José (USA) - Eine rund sechs Meter hohe Welle hat an einem Strand in Kalifornien einen Familienvater und dessen Tochter (5) mit sich gerissen.

Einsatzkräfte suchten die Küste nach dem kleinen Mädchen ab, das vom Wasser mitgerissen worden ist. © Facebook/Monterey County Sheriff's Office

Das Unglück nahm seinen Lauf, als die Welle am Freitagnachmittag (Ortszeit) auf einen Strand im Monterey County traf, wie die örtliche Polizei mitteilte.

Dabei wurde die Fünfjährige von den Wassermassen erfasst und auf den Pazifik getrieben. Vater und Mutter sprangen hinterher und versuchten, ihr Kind zu retten. Ohne Erfolg.

Alarmierte Einsatzkräfte konnten lediglich den Vater aus dem Wasser ziehen, nicht aber die Tochter, die seither als vermisst gilt. In einer Mitteilung am Samstag erklärte die Polizei, dass die Suchaktion weiter andauert.

Der Vater musste noch am Strand reanimiert werden und wurde gemeinsam mit der Mutter ins Krankenhaus eingeliefert. Dort verstarb er kurze Zeit später. Der Zustand der Mutter, die sich zuvor selbstständig wieder an Land bringen konnte, gilt derweil als stabil.