Dramatischer Moment auf Feuerwache: Sechs Hundewelpen erleiden Fentanyl-Überdosis

Gold Bar (USA) - Besorgniserregender Rettungseinsatz auf der Feuerwache Sky Valley im Stadtbezirk Gold Bar ( USA ): Nur zehn Wochen alte Hundewelpen wurden am Wochenende in einem lebensbedrohlichen Zustand abgegeben - sie wurden Opfer einer schweren Vergiftung.

Als die Welpen auf der Sky-Valley-Wache ankamen, leisteten die Feuerwehrleute sofort Erste Hilfe. © Instagram/sky_valley_fire

Am Sonntag brachten mehrere Personen zunächst drei Welpen zur amerikanischen Feuerwache. Die Vierbeiner waren bewusstlos, zeigten massive Atemprobleme und befanden sich teilweise bereits im Herzstillstand, berichtete das Department in einem Instagram-Beitrag.

In diesem Moment wurde den Einsatzkräften rasch klar, dass es sich nicht nur um einen Einzelfall handeln konnte. Alle drei Fellnasen zeigten nahezu identische Symptome - das Problem deutete auf eine äußere Ursache hin.

Die Feuerwehrleute begannen sofort mit lebensrettenden Maßnahmen. Neben Wiederbelebung und Sauerstoffgabe kam auch Naloxon, ein lebensrettendes Notfallmedikament, zum Einsatz.

Diese Arznei wird vor allem bei Opioid-Überdosierungen verwendet. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte lag der Verdacht nahe, dass die Welpen mit Fentanyl in Kontakt gekommen waren.

"Möglicherweise gelangte die Substanz in pulverisierter Form oder über die Luft an die Welpen", erklärten die Hunde-Retter.

Parallel zur medizinischen Versorgung informierten die Sky-Valley-Helfer das Büro des Sheriffs von Snohomish County (Washington).