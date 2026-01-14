Dramatischer Moment auf Feuerwache: Sechs Hundewelpen erleiden Fentanyl-Überdosis
Gold Bar (USA) - Besorgniserregender Rettungseinsatz auf der Feuerwache Sky Valley im Stadtbezirk Gold Bar (USA): Nur zehn Wochen alte Hundewelpen wurden am Wochenende in einem lebensbedrohlichen Zustand abgegeben - sie wurden Opfer einer schweren Vergiftung.
Am Sonntag brachten mehrere Personen zunächst drei Welpen zur amerikanischen Feuerwache. Die Vierbeiner waren bewusstlos, zeigten massive Atemprobleme und befanden sich teilweise bereits im Herzstillstand, berichtete das Department in einem Instagram-Beitrag.
In diesem Moment wurde den Einsatzkräften rasch klar, dass es sich nicht nur um einen Einzelfall handeln konnte. Alle drei Fellnasen zeigten nahezu identische Symptome - das Problem deutete auf eine äußere Ursache hin.
Die Feuerwehrleute begannen sofort mit lebensrettenden Maßnahmen. Neben Wiederbelebung und Sauerstoffgabe kam auch Naloxon, ein lebensrettendes Notfallmedikament, zum Einsatz.
Diese Arznei wird vor allem bei Opioid-Überdosierungen verwendet. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte lag der Verdacht nahe, dass die Welpen mit Fentanyl in Kontakt gekommen waren.
"Möglicherweise gelangte die Substanz in pulverisierter Form oder über die Luft an die Welpen", erklärten die Hunde-Retter.
Parallel zur medizinischen Versorgung informierten die Sky-Valley-Helfer das Büro des Sheriffs von Snohomish County (Washington).
Rettung in letzter Sekunde: Einsatzkräfte entdeckten "drei weitere sehr kranke Welpen"
Während die Feuerwehr um das Leben der Tiere kämpfte, machten sich die Deputys auf den Weg zur Wohnadresse jener Person, die die Hunde abgegeben hatte. Dort stießen sie auf weitere Vierbeiner.
"Die Hilfssheriffs konnten die Personen in ihrem Haus ausfindig machen und fanden drei sehr kranke Welpen", schrieben die Einsatzkräfte.
Auch diese Tiere wurden umgehend auf die Feuerwache gebracht und medizinisch betreut. Anschließend kamen alle sechs Hunde-Welpen in eine rund um die Uhr geöffnete tierärztliche Notfallklinik.
"Uns wurde mitgeteilt, dass sich alle sechs Welpen auf dem Weg der Besserung befinden", berichtete die Sky-Valley-Wache.
