Baukran stürzt auf Zug: Mindestens 30 Tote!

Bangkok (Thailand) - In Thailand ist ein Passagierzug mit fast 200 Passagieren bei voller Geschwindigkeit in einen umgestürzten Baukran gerast. Mindestens 30 Menschen seien ums Leben gekommen, zwischen 55 und 80 weitere seien teilweise schwer verletzt worden, berichteten thailändische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. © Sakchai Lalit/AP/dpa

Das Unglück ereignete sich am Morgen (Ortszeit) im Bezirk Sikhio in der Provinz Nakhon Ratchasima, etwa 230 Kilometer nordöstlich von Bangkok.

Der massive Stahlkran, der für den Gleisbau eingesetzt wurde, sei plötzlich umgekippt, nur Sekunden bevor der Zug heranraste, schrieb die Zeitung "Khaosod".

Dieser sei mit voller Wucht mit dem Stahlgerüst kollidiert. Bis zum Nachmittag häuften sich aber Berichte, wonach der Kran direkt auf den Zug gestürzt sein soll.

Mehrere Waggons seien daraufhin entgleist, Fahrgäste in den Trümmern eingeschlossen worden. Auch sei ein Feuer ausgebrochen, hieß es.

"Die Flucht gestaltete sich schwierig, weil der klimatisierte Zug über elektrische Türen und Fenster verfügte, die sich nicht manuell öffnen ließen", schrieb die Zeitung "Bangkok Post". Die Teams sind unter anderem mit hydraulischen Schneidgeräten und Löschfahrzeugen im Einsatz, um Verletzte zu befreien. Viele sollen in kritischem Zustand sein.