Familienurlaub entwickelt sich zum Albtraum: 11-Jährige wird unter Wasser gezogen und stirbt

Sestri Levante (Italien) - Es sollte ein unbeschwerter Urlaub in Italien werden - doch für ein elfjähriges Mädchen nahm ein Besuch in einem Pool ein tragisches Ende.

Die 11-jährige Alice wurde im Pool unter Wasser gezogen. (Symbolbild) © 123RF/irishka1

Wie Sky TG24 berichtet, war die 11-jährige Alice aus Mailand am Dienstagnachmittag mit ihren Haaren in eine Saugdüse geraten und dadurch unter Wasser gezogen worden.

Ein anderes Kind entdeckte das Mädchen und glaubte zunächst, es würde tauchen. Kurz darauf bemerkte es jedoch die Notlage und alarmierte Erwachsene.

Der Betreiber der Badeanlage befreite das Mädchen schließlich, indem er ihre Haare mit einem Messer durchschnitt.

Es ist unklar, wie lange Alice unter Wasser geblieben war. Das alarmierte medizinische Personal begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, jedoch ohne Erfolg.