Auto stürzt über Kaikante im Hafen: Leichen identifiziert

13.484 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Mittwoch hat sich im Stadthafen von Rostock ein schreckliches Unglück ereignet. Ein Fahrzeug stürzte über die Kaikante, zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Rostock - Tragödie in Rostock! Am Mittwoch hat sich im Stadthafen der Hansestadt ein schreckliches Unglück ereignet. Ein 88-Jähriger und eine 87-Jährige kamen ums Leben.

Die Feuerwehr hat am Mittwoch zwei Leichen aus der Warnow geborgen, nachdem ein Auto über die Kaikante gestürzt war.
Die Feuerwehr hat am Mittwoch zwei Leichen aus der Warnow geborgen, nachdem ein Auto über die Kaikante gestürzt war.  © Stefan Tretropp

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 15.30 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der sogenannten Haedgehalbinsel über die Kaikante in die Warnow gestürzt und innerhalb weniger Minuten gesunken.

Kameraden der Feuerwehr, die zu diesem Zeitpunkt eine Übung im Hafen durchführten, alarmierten Polizei und die Leitstelle der Feuerwehr.

Taucher bargen zunächst die Leiche der 87-jährigen Frau. Als der Wagen durch einen Kran geborgen wurde, entdeckten die Einsatzkräfte den 88-Jährigen am Steuer des Autos, wie eine Sprecherin gegenüber TAG24 bestätigte.

Riesiger Müllberg eingestürzt: Neun Menschen tot, mehrere verschüttet
Unglück Riesiger Müllberg eingestürzt: Neun Menschen tot, mehrere verschüttet

Die Taucher hätten den Mann in der Dunkelheit des an dieser Stelle rund sieben Meter tiefen Gewässers nicht gesehen, so die Sprecherin.

Für beide kam jede Hilfe zu spät, es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Auch die Wasserschutzpolizei war vor Ort, um die Einsatzstelle wasserseitig abzusichern.
Auch die Wasserschutzpolizei war vor Ort, um die Einsatzstelle wasserseitig abzusichern.  © Stefan Tretropp

Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung vor Ort. Zu den Hintergründen der Tragödie konnten die Ermittler noch keinerlei Angaben machen. Eine Obduktion soll die Todesursache feststellen. Die Ermittlungen laufen.

Erstmeldung am 15. Juli um 19.35 Uhr, aktualisiert am 16. Juli um 12.50 Uhr.

Titelfoto: Stefan Tretropp

Mehr zum Thema Unglück: