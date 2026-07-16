Auto stürzt über Kaikante im Hafen: Leichen identifiziert

Rostock - Tragödie in Rostock! Am Mittwoch hat sich im Stadthafen der Hansestadt ein schreckliches Unglück ereignet. Ein 88-Jähriger und eine 87-Jährige kamen ums Leben.

Die Feuerwehr hat am Mittwoch zwei Leichen aus der Warnow geborgen, nachdem ein Auto über die Kaikante gestürzt war. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 15.30 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der sogenannten Haedgehalbinsel über die Kaikante in die Warnow gestürzt und innerhalb weniger Minuten gesunken.

Kameraden der Feuerwehr, die zu diesem Zeitpunkt eine Übung im Hafen durchführten, alarmierten Polizei und die Leitstelle der Feuerwehr.

Taucher bargen zunächst die Leiche der 87-jährigen Frau. Als der Wagen durch einen Kran geborgen wurde, entdeckten die Einsatzkräfte den 88-Jährigen am Steuer des Autos, wie eine Sprecherin gegenüber TAG24 bestätigte.

Die Taucher hätten den Mann in der Dunkelheit des an dieser Stelle rund sieben Meter tiefen Gewässers nicht gesehen, so die Sprecherin.

Für beide kam jede Hilfe zu spät, es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.