Tragödie an italienischem Strand: Deutsche stirbt beim Baden im Mittelmeer

Gallipoli (Italien) - Tödlicher Vorfall am Strand von Rivabella: Eine deutsche Urlauberin ist am Donnerstag beim Baden im Mittelmeer ums Leben gekommen.

Eine deutsche Frau verstarb an einem Strand in Süditalien. (Symbolfoto) © Christoph Sator/dpa

Wie die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtet, besuchte die etwa 70-jährige Frau den Strand im süditalienischen Ort Gallipoli bei sengender Mittagshitze allein.

Die Seniorin soll kurz nach 12 Uhr ins Wasser gewatet sein, um ein Stück zu schwimmen, als sie von plötzlichem Unwohlsein befallen wurde.

Andere Badegäste wurden augenblicklich auf die Frau aufmerksam, deren lebloser Körper nur noch an der Oberfläche getrieben haben soll. Was zu ihrem Zusammenbruch geführt hat, ist bislang unklar.

Zahlreiche Umstehende handelten sofort. Sie zogen die Frau aus dem Wasser, setzten den Notruf ab und begannen mit der Reanimation.