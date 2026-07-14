Familienvater will seine zwei Kinder aus dem Meer retten, dann kommt es zum tragischen Unglück
Hartlepool (Großbritannien) - Ein tragischer Badeunfall im Nordosten Englands hat zwei Menschenleben gefordert. Familienvater Wayne Taylor kam ums Leben, als er versuchte, seine beiden Kinder aus dem Meer zu retten.
Wie The Mirror berichtete, ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag am Strand von Seaton Carew im nordostenglischen Hartlepool.
Als Wayne und seine Frau sahen, dass ihre beiden Kinder in Schwierigkeiten geraten waren, zögerte der Familienvater nicht lange und sprang ins offene Meer.
Da die Mutter der Kinder selbst nicht schwimmen konnte, blieb sie am Strand, wo sie verzweifelt um Hilfe rief.
Während Wayne zunächst Erfolg zu haben schien, geriet er tragischerweise in eine Strömung, aus der er sich nicht selbst befreien konnte.
Den rasch herbeigeeilten Rettungskräften gelang es zwar, Wayne aus dem Meer zu retten, jedoch kam für ihn jede Hilfe zu spät. Ärzte konnten nur noch seinen Tod feststellen.
Neben dem Vater kam auch ein weiterer, bislang nicht namentlich genannter Mann ums Leben, der ebenfalls ins Wasser gesprungen war, um zu helfen. Die beiden Kinder überlebten das Unglück und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.
Vater stirbt bei Rettungsversuch an britischem Strand
Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich nun auf die genauen Umstände des Unglücks. Superintendent Glen Ward sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus und appellierte eindringlich an die Bevölkerung, die Gefahren des Schwimmens in offenen Gewässern nicht zu unterschätzen.
"Wir wissen, dass es bei diesem heißen Wetter verlockend ist, aber wir möchten die Menschen dringend dazu auffordern, das offene Meer grundsätzlich zu meiden. Heute haben wir leider gesehen, welche Tragödie dadurch entstehen kann. Bitte seid besonders vorsichtig und genießt das warme Wetter so sicher wie möglich", so Ward.
In den sozialen Medien wurde Wayne Taylor als selbstloser Vater und Held gewürdigt. Für seine Familie wurde eine Spendenkampagne eingerichtet, um die Bestattungskosten zu finanzieren und seine Kinder zu unterstützen. Bislang kamen dabei mehr als 4600 Pfund (etwa 5400 Euro) zusammen.
Titelfoto: GoFundMe/Shannon Bailey