Familienvater will seine zwei Kinder aus dem Meer retten, dann kommt es zum tragischen Unglück

Hartlepool (Großbritannien) - Ein tragischer Badeunfall im Nordosten Englands hat zwei Menschenleben gefordert. Familienvater Wayne Taylor kam ums Leben, als er versuchte, seine beiden Kinder aus dem Meer zu retten.

Seinen heldenhaften Rettungsversuch bezahlte Wayne Taylor (†) mit dem Leben. © GoFundMe/Shannon Bailey

Wie The Mirror berichtete, ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag am Strand von Seaton Carew im nordostenglischen Hartlepool.

Als Wayne und seine Frau sahen, dass ihre beiden Kinder in Schwierigkeiten geraten waren, zögerte der Familienvater nicht lange und sprang ins offene Meer.

Da die Mutter der Kinder selbst nicht schwimmen konnte, blieb sie am Strand, wo sie verzweifelt um Hilfe rief.

Während Wayne zunächst Erfolg zu haben schien, geriet er tragischerweise in eine Strömung, aus der er sich nicht selbst befreien konnte.

Den rasch herbeigeeilten Rettungskräften gelang es zwar, Wayne aus dem Meer zu retten, jedoch kam für ihn jede Hilfe zu spät. Ärzte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Neben dem Vater kam auch ein weiterer, bislang nicht namentlich genannter Mann ums Leben, der ebenfalls ins Wasser gesprungen war, um zu helfen. Die beiden Kinder überlebten das Unglück und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.