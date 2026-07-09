Lkw verliert Metallstange und durchbohrt Auto: Werdende Mutter wird mitten am Bauch getroffen

Kalifornien (USA) - Eine schwangere Frau im US -Bundesstaat Kalifornien ließ das Unmögliche möglich werden: Während einer Autofahrt verlor ein vor ihr fahrender Lastwagen eine Metallstange. Infolgedessen durchbohrte der Stab die Windschutzscheibe ihres Wagens und traf unmittelbar den Bauch der werdenden Mutter - wie durch ein Wunder überlebten sie und ihre ungeborenen Zwillinge den Vorfall.

Eine werdende Mutter war gerade mit ihrem Ram Promaster unterwegs, als plötzlich eine Metallstange angeflogen kam. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/CHP - Temecula

"Am 1. Juli 2026 gegen 14.15 Uhr fuhr eine schwangere Frau [...] mit einem Ram Promaster auf der I-15 südlich der Winchester Road in Richtung Norden auf der zweitrechten Spur. Eine Metallstange, die von einem vorausfahrenden Lkw gefallen war, durchschlug die Windschutzscheibe des Vans und traf sie im Bauchbereich", berichtete die zuständige Polizeibehörde auf Facebook.

Für die Einsatzkräfte weiter mitteilten, grenzte das Überleben der werdenden Mutter sowie ihren ungeborenen Babys fast an einem Wunder.

Zugleich warnten die Beamten aber auch vor den Gefahren instabiler Transporte und appellierten an die verantwortlichen Fahrer.

"Ungesicherte Ladungen tragen jährlich zu Tausenden von Unfällen bei, die landesweit Hunderte von Todesfällen und Zehntausende von Verletzten zur Folge haben. Von Fahrzeugen herabfallende Teile verursachen allein in den USA in nur wenigen Jahren über 200.000 Unfälle."