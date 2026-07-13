Riesiger Müllberg eingestürzt: Neun Menschen tot, mehrere verschüttet

Pimpri Chinchwad (Indien) - Beim Einsturz eines riesigen Müllbergs in Indien sind neun Mitarbeiter einer Müllverbrennungsanlage ums Leben gekommen.

Die Müllmassen begruben 23 Menschen unter sich. Neun konnten nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild) © Manish Swarup/AP/dpa

Wie The Hindu berichtete, ereignete sich das Unglück vergangenen Mittwoch infolge anhaltender Monsunregenfälle. Tausende Tonnen Abfall gerieten in Pimpri Chinchwad im Westen des Landes ins Rutschen und begruben ein Verwaltungsgebäude unter sich.

Insgesamt wurden 23 Menschen unter den Müllmassen verschüttet. Neun von ihnen konnten nur noch tot geborgen werden, 14 weitere wurden gerettet.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich wegen der anhaltenden Regenfälle schwierig. Medienberichten zufolge befanden sich am Montag noch drei Verletzte in medizinischer Behandlung.

Während der Monsunzeit von Juni bis September kommt es in Indien regelmäßig zu Erdrutschen und Gebäudeeinstürzen.