Fast zerquetscht: Über 250 Kilo schwerer Kühlschrank kracht auf Comedian

Los Angeles - Schockmoment in den eigenen vier Wänden: Die US-Komikerin Laura Clery (39) ist nach eigenen Angaben bei einem schweren Haushaltsunfall unter einem rund 272 Kilogramm schweren Kühlschrank eingeklemmt worden.

Im Krankenwagen angekommen, holte die Komikerin Laura Clery (39) direkt ihr Smartphone heraus. © Fotomontage/Instagram/Screenshot/

Wie das Newsportal TMZ mitteilte, musste der Blondine ein Feuerwehr-Team zur Hilfe eilen, um sie aus der gefährlichen Situation zu befreien. Im Anschluss ihrer Rettungsaktion postete die 39-Jährige ein Video aus dem Krankenwagen.

"Das war direkt nach der Fentanyl-Injektion, als alle meine Schmerzen (sofort) verschwunden waren", schrieb sie unter ihrem Instagram-Beitrag. Der Clip zeigt die Komikerin mit Halskrause auf einer Krankentrage.

Währenddessen scherzte sie über das Unglück: "Ich wurde wohl von einem 272-Kilo-Kühlschrank geplättet … stimmt’s?". Nach dem spektakulären Vorfall bedankte sich die 39-Jährige bei ihren Rettern.

"Sie waren so schnell da, haben mein Garagentor aufgebrochen, und drei von ihnen haben einen 600 Pfund schweren Kühlschrank von mir weggeschoben", fügte sie hinzu.