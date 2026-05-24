Fast zerquetscht: Über 250 Kilo schwerer Kühlschrank kracht auf Comedian
Los Angeles - Schockmoment in den eigenen vier Wänden: Die US-Komikerin Laura Clery (39) ist nach eigenen Angaben bei einem schweren Haushaltsunfall unter einem rund 272 Kilogramm schweren Kühlschrank eingeklemmt worden.
Wie das Newsportal TMZ mitteilte, musste der Blondine ein Feuerwehr-Team zur Hilfe eilen, um sie aus der gefährlichen Situation zu befreien. Im Anschluss ihrer Rettungsaktion postete die 39-Jährige ein Video aus dem Krankenwagen.
"Das war direkt nach der Fentanyl-Injektion, als alle meine Schmerzen (sofort) verschwunden waren", schrieb sie unter ihrem Instagram-Beitrag. Der Clip zeigt die Komikerin mit Halskrause auf einer Krankentrage.
Währenddessen scherzte sie über das Unglück: "Ich wurde wohl von einem 272-Kilo-Kühlschrank geplättet … stimmt’s?". Nach dem spektakulären Vorfall bedankte sich die 39-Jährige bei ihren Rettern.
"Sie waren so schnell da, haben mein Garagentor aufgebrochen, und drei von ihnen haben einen 600 Pfund schweren Kühlschrank von mir weggeschoben", fügte sie hinzu.
War der Kühlschrank etwa nicht richtig an der Wand befestigt?
Der Haushaltsunfall habe sie auch noch Stunden danach sehr beschäftigt. "Ich denke ständig darüber nach, wie anders das hätte ausgehen können", erklärte Clery.
Gleichzeitig zeigte sich die Komikerin erleichtert, denn trotz der schweren Last des Küchengerätes habe sie keinerlei Knochenbrüche erlitten.
Auch ihr Ex-Mann Stephen Hilton (52) meldete sich nach Clerys Unfall zu Wort. Demnach habe sie ihm während des Vorfalls eine beunruhigende Nachricht hinterlassen: "Ich sterbe. Komm sofort vorbei."
Wie das Newsportal berichtete, vermutete die 39-Jährige, dass der Kühlschrank nicht richtig an der Wand befestigt gewesen sei.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/Screenshot/