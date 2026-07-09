Fitness-Influencer springt in See und schwimmt bis zur Erschöpfung: Jetzt ist Connor Murphy tot

Thailand - Er hatte über 380.000 Follower auf Instagram, denen er leidenschaftlich gern seinen definierten Körper präsentierte. Nun ist Fitness-Influencer Connor Murphy (†32) bei einem Unfall in Thailand ums Leben gekommen.

Laut Polizeiaussagen starb Connor Murphy (†32) durch Ertrinken. Die Umstände seines Todes sollen nun näher untersucht werden. © Instagram/connormurphyofficial

Wie die thailändische Nachrichtenseite Thai Rath berichtete, ereignete sich das Unglück am Dienstagnachmittag nahe einer Luxuswohnanlage im Bezirk Bang Plie, Provinz Samut Prakan.

Laut Zeugenaussagen ließ sich Connor per Taxi zu seiner Residenz fahren, als er plötzlich umkehren und in ein anderes Auto steigen wollte.

Da sein gesundheitlicher Zustand einen verdächtigen Eindruck erweckt haben soll, lehnte der Fahrer dies strikt ab und bat Connor, sich stattdessen in der Ferienwohnung auszuruhen.

In diesem Moment soll der 32-Jährige eine Psychose erlitten und in einem schieren Anflug von Wahnsinn in den nahe gelegenen See gesprungen sein. Dort schwamm er angeblich so lange, bis er vor lauter Erschöpfung ertrank.

Herbeigerufene Taucher suchten die Unglücksstelle etwa 30 Minuten lang ab, bevor sie Connor an Land bringen konnten. Dort konnten Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen.