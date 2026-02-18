Fataler Fehler bei Spenderherz-Transport: Ganz Italien bangt um todkranken Jungen (2)

Nach einer völlig misslungenen Transplantation wartet ein Zweijähriger in Neapel dringend auf ein Ersatzorgan.

Von Christoph Sator Neapel - Auf der Intensivstation des Ospedale Vincenzo Monaldi in Neapel liegt seit kurz vor Weihnachten ein kleiner Junge, noch keine zweieinhalb Jahre alt. Das Krankenhaus trägt den Namen von Italiens erstem Gesundheitsminister. Wie der kleine Junge heißt, weiß man nicht genau. Meist wird er von den Zeitungen Domenico genannt, manchmal auch Francesco oder Tommasino.

Nach einer völlig misslungenen Transplantation wartet ein Zweijähriger in Neapel dringend auf ein Ersatzorgan. Gesucht wird in ganz Europa. © Sebastian Gollnow/dpa Was man weiß: Der Knirps mit einem schweren Herzfehler seit Geburt wird nur noch von einer ECMO-Maschine (Extrakorporale Membranoxygenierung) am Leben gehalten, eine Art künstliche Lunge und Herz. Beim Versuch, ihm ein Spenderherz einzupflanzen, wurde offensichtlich ein furchtbarer Fehler gemacht. Jetzt liegt er seit bald 60 Tagen im Koma. Die Ärzte beschreiben seinen Zustand als "sehr kritisch". Das Schicksal des Jungen bewegt inzwischen die gesamte Nation, bis hinauf in die Regierung. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (49) rief die Mutter an, um größtmögliche Unterstützung zuzusichern. In ganz Europa wird nun dringend nach einem neuen Spenderherz gesucht. Viel Zeit bleibt wohl nicht. Auch die Einflussmöglichkeiten von Regierungen sind in solchen Fällen begrenzt. Dabei hatte es vor Weihnachten noch so ausgesehen, als ob das Drama ein glückliches Ende nehmen könnte. Am 22. Dezember, nach vielen Monaten des Wartens, kam die Nachricht, dass ein Herz gefunden sei. In Südtirol war ein anderer Junge, vier Jahre alt, gleiche Blutgruppe, in einem Schwimmbad ertrunken.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sechs Verdächtige