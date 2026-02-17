Flammen-Hölle im Dachgeschoss: Fünf Jugendliche chancenlos

Barcelona (Spanien) - Fünf Schüler sind bei einem Wohnhausbrand in Spanien ums Leben gekommen.

Das Dachgeschoss des Wohngebäudes war in der Nacht auf Dienstag in Brand geraten. © Lorena Sopena/EUROPA PRESS/dpa

Das Unglück ereignete sich in der Nacht auf Dienstag im katalanischen Manlleu rund 80 Kilometer nördlich von Barcelona, wie die Feuerwehr der Region im Nordosten Spaniens mitteilte.

Die Todesopfer seien zwischen 14 und 18 Jahre alt gewesen, berichteten der TV-Sender RTVE und weitere Medien unter Berufung auf Angehörige.

Vier weitere Personen wurden laut Behörden leicht verletzt. Die Ursache des Brandes sei noch unklar.

Nach Angaben der Einsatzkräfte brach das Feuer am späten Montagabend in einem Abstellraum auf der Dachterrasse eines fünfstöckigen Wohnhauses aus. Der Raum war von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt worden. Die Menschen, die sich dort aufhielten, konnten das Gebäude nicht mehr rechtzeitig verlassen.

Das gesamte Gebäude musste evakuiert werden. Mehrere Familien konnten am Dienstagvormittag in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Mitglieder von drei Familien wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht, wie die katalanische Zeitung "La Vanguardia" unter Berufung auf die Behörden berichtete.

Ermittlungen zur Ursache wurden aufgenommen.