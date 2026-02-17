Drama in Österreich: Lawine reißt deutsche Snowboarder mit

St. Anton am Arlberg - Für drei Deutsche im Alter von 27, 28 und 29 Jahren sollte es am Montagnachmittag in Österreich ein abenteuerlicher Snowboard-Ausflug werden - doch die Abfahrt nahm eine fatale Wendung.

Die Schneelawine riss den 29- und den 27-Jährigen mit sich. (Symbolfoto) © 123RF/bobps

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, war das Trio am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr vom "Kappal" in Richtung "Schöngraben" mit ihren Snowboards in ungesichertem Skiraum unterwegs, als sich plötzlich eine Schneebrettlawine löste.

Zu diesem Zeitpunkt versuchten der 29- und der 27-Jährige, den steilen Hang stapfend zu queren, um wieder in den gesicherten Bereich zu gelangen.

Beide wurden von den Schneemassen mitgerissen, während der 28-Jährige unversehrt davonkam.

Dem 29-Jährigen gelang es, seinen Lawinen-Airbag-Rucksack auszulösen, wodurch er nach rund 200 Metern auf der Schneeoberfläche zum Liegen kam.