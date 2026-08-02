Feuer auf Fähre: Mindestens fünf Tote und mehr als 40 Vermisste

Surabaya (Indonesien) - Bei einem Brand auf einer Fähre in Indonesien sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. 41 weitere Menschen wurden vermisst, nachdem das Feuer auf der "Mutiara Sentosa 2" auf dem Meer vor der Insel Madura ausgebrochen war, wie die Behörden am Sonntag mitteilten.

Ein Feuer brach auf der "Mutiara Sentosa 2" aus. © HANDOUT / INDONESIA'S NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY (BASARNAS) / AFP

Insgesamt 225 Menschen konnten demnach gerettet werden. Einige Menschen seien ins Meer gesprungen und von einem anderen Schiff aufgenommen worden, erklärte der nationale Such- und Rettungsdienst Basarnas.

Zwar hätten sich mehrere Schiffe in der Nähe der brennenden Fähre befunden, doch konnten sie sich dieser wegen entzündbarer Fracht an Bord nicht nähern. Die Fähre sei auf dem Weg von der Stadt Surabaya auf Java nach Makassar im Süden der Insel Sulawesi gewesen. Von Surabaya aus wurde der Rettungseinsatz gestartet.

In Indonesien, einem Archipel aus mehr als 17.000 Inseln, sind Schiffsunfälle keine Seltenheit. Ursache sind teilweise laxe Sicherheitsstandards sowie das unvorhersehbare Wetter.