Suche nach Extremsportlern in Pakistan: Drei Leichen gefunden

Islamabad - Zwei Tage nach einem verheerenden Lawinenunglück sind mindestens drei Alpinisten der zehnköpfigen internationalen Bergsteigermission um den bekannten Extremsportler Nirmal Purja tot.

Rettungskräfte brachen am Samstag zu einer neuen Mission auf. © Uncredited/Alpine Club of Pakistan/AP/dpa

Das teilte der Alpine Club Pakistan (ACP) der Deutschen Presse-Agentur mit. Auch die anderen Mitglieder seien durch GPS-Signale am Broad Peak im Karakorum-Gebirge im Norden Pakistans lokalisiert.

Rettungskräfte brachen den Angaben zufolge am Samstag zu einer neuen Mission auf.

Man habe den Kontakt zu dem Team am Broad Peak - ein Berg mit rund 8.050 Metern Höhe - am Donnerstag verloren, berichtete die Bergsteigerorganisation. Zehn pakistanische und nepalesische Retter machten sich derzeit zum Aufstieg an die Unfallstelle auf.

In der Nacht auf Samstag war die Rettungsmission unterbrochen worden. Die Lawine habe die Teilnehmer der Expedition auf etwa 6.000 Metern Höhe erfasst, hieß es.