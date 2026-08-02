Schweres Lawinenunglück: Alle zehn Bergsteiger tot, auch Netflix-Star unter den Opfern

Islamabad - Nach dem verheerenden Lawinenunglück am Broad Peak im Karakorum-Gebirge im Norden Pakistans herrscht nun traurige Gewissheit: Alle Mitglieder der zehnköpfigen Bergsteigergruppe sind tot, darunter auch ihr Leiter Nirmal Purja (†43).

Der Extremsportler Nirmal Purja (†43) erklomm 2019 in Rekordzeit alle 14 Achttausender innerhalb von sieben Monaten. © Nirmal Purja/PA Wire/dpa

Demnach seien die Alpinisten am Donnerstag am rund 8050 Meter hohen Broad Peak von der Lawine überrascht und getötet worden. Das bestätigte der Alpine Club Pakistan der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend.

Der Kontakt zu der Gruppe sei nach dem Lawinenabgang am Donnerstagmorgen abgebrochen, hieß es vom APC. Es wurde eine große Rettungsaktion eingeleitet.

Unter den toten Alpinisten sind nach Angaben des ACP insgesamt sechs Bergsteiger aus Nepal, ein Bergsteiger aus Pakistan, ein chinesischer Bergsteiger, eine Alpinistin aus den USA sowie eine Bergsteigerin aus dem Oman.

"Mit tiefer Trauer und unermesslichem Kummer bestätigen wir den tragischen Tod von Nirmal Purja", schrieb seine Firma in einer Stellungnahme auf Instagram.

Auch die Bergsteigerlegende Reinhold Messner würdigte Purja: "Was bleibt, ist nicht nur die Trauer über seinen Tod, sondern auch die Erinnerung an ein Leben, das er in vollen Zügen gelebt hat", so der 81-Jährige auf Instagram.