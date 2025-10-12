Tragödie nach Geburtstagsfeier: 100-Jährige erleidet qualvollen Tod

Carpineto Romano (Italien) - Nur wenige Tage nach ihrem 100. Geburtstag stirbt eine Italienerin auf tragische Weise.

Zu ihrem 100. Geburtstag feierte die Gemeinde ausgelassen mit Renata Gessini (†100). © Facebook/Screenshot/Comune di Carpineto Romano

Wie die italienische Online-Zeitung 7Colli.it berichtet, hatte Renata Gessini am 4. Oktober Geburtstag und feierte diesen zwei Tage später, am 6. Oktober, gemeinsam mit zahlreichen Einwohnern der Gemeinde.

Sogar der Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen, ihr persönlich zu ihrem besonderen Jubiläum zu gratulieren.

Doch nur wenige Tage später kam es zur Tragödie: In der Küche der pensionierten Lehrerin brach ein Feuer aus. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten sie nicht mehr rechtzeitig bergen.

Ersten Ermittlungen zufolge fing ihre Kleidung beim Kochen Feuer. Die 100-jährige Frau konnte den Flammen daraufhin nicht mehr entkommen und starb qualvoll.