Tragödie nach Geburtstagsfeier: 100-Jährige erleidet qualvollen Tod
Carpineto Romano (Italien) - Nur wenige Tage nach ihrem 100. Geburtstag stirbt eine Italienerin auf tragische Weise.
Wie die italienische Online-Zeitung 7Colli.it berichtet, hatte Renata Gessini am 4. Oktober Geburtstag und feierte diesen zwei Tage später, am 6. Oktober, gemeinsam mit zahlreichen Einwohnern der Gemeinde.
Sogar der Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen, ihr persönlich zu ihrem besonderen Jubiläum zu gratulieren.
Doch nur wenige Tage später kam es zur Tragödie: In der Küche der pensionierten Lehrerin brach ein Feuer aus. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten sie nicht mehr rechtzeitig bergen.
Ersten Ermittlungen zufolge fing ihre Kleidung beim Kochen Feuer. Die 100-jährige Frau konnte den Flammen daraufhin nicht mehr entkommen und starb qualvoll.
Renata war ein fester Bestandteil der Stadtgeschichte
Renata, geboren im Jahr 1925, widmete ihr Leben dem Bildungswesen.
Über Generationen hinweg brachte sie unzähligen Kindern das Lesen und Schreiben bei und war ein fester Bestandteil der Stadtgeschichte.
Die Stadt Carpineto Romano ehrte sie am 6. Oktober mit einem Beitrag auf ihrer offiziellen Facebook-Seite:
"Wer ein langes und erfülltes Leben geführt hat, wie Lehrerin Renata Gessini, repräsentiert einen kleinen Teil der Geschichte von Carpineto."
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Comune di Carpineto Romano