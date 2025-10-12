Tödlicher Unfall auf Bodensee: Motorboot rast ungebremst in Segelboot – Frau stirbt

Bregenz - Mit voller Geschwindigkeit ist ein Motorboot am Samstag in ein Segelboot auf dem Bodensee gerast. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorboot und einem Segelboot auf dem Bodensee ist eine Frau ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Beim Zusammenstoß sei das Segelboot gekentert und vollständig zerstört worden, wie die österreichische Polizei mitteilte.

Neben der Frau war am Samstag auch ein Mann an Bord. Dieser habe sich noch durch einen Sprung vom Segelboot retten können, hieß es.

Das Motorboot von vier Österreichern sei mit hoher Geschwindigkeit auf dem Bodensee unterwegs gewesen. Es kollidierte gegen 15.35 Uhr ungebremst mit dem Segelboot der beiden Deutschen, wie die Polizei mitteilte.

Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.